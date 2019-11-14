教育
通通識 第609期
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「港」」歷史：戰後香港的光影世界

【明報專訊】香港電影業曾經十分發達，領先東亞市場，影響力遍及海峽兩岸與華人世界。1940至60年代，國內外局勢動盪，左、右派藉香港電影作政治宣傳，為本地電影業發展帶來重要影響。

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