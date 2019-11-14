Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
教育
2019年11月14日星期四
通通識 第609期
教大改計分 M1 M2計最佳5科 「隔年開辦」中史去年最多人爭 今年開歷史
幼教生：當義工儲經驗 有助面試
10通識書送教局審視內容 改通識視學被指增控制 教局：有協同效應
康署擬改造170兒童遊樂場
3中學生獲獎赴哈佛暑期進修
福建中學附屬學校 建4D體驗學習空間
警協申暫禁查冊獲批
時事議題：查冊制助揭不公 亦惹私隱憂慮
時事議題：公眾利益牽連廣
時事議題：答題指引
摘星拆解：《禁蒙面法》掀 「持份者衝突」？
圖表拆解：學童健康檢查 應強制？
概念解碼：物聯網
「港」」歷史：戰後香港的光影世界
泰國「百果之國」
世界這樣大：泰國榴槤山竹絕配
答案
新聞有常識：人類的起源
答案
環球話題：北京地鐵過安檢 人臉識別助改善？
法國老婦廚房掛畫 為13世紀大師作品
濕地居民：彈跳濕地
下一篇
上一篇
圖表拆解：學童健康檢查 應強制？
prev
next
【明報專訊】◆資料A1
上 / 下一篇新聞
教大改計分 M1 M2計最佳5科 「隔年開辦」中史去年最多人爭 今年開歷史
幼教生：當義工儲經驗 有助面試
10通識書送教局審視內容 改通識視學被指增控制 教局：有協同效應
康署擬改造170兒童遊樂場
3中學生獲獎赴哈佛暑期進修
福建中學附屬學校 建4D體驗學習空間
警協申暫禁查冊獲批
時事議題：查冊制助揭不公 亦惹私隱憂慮
時事議題：公眾利益牽連廣
時事議題：答題指引
摘星拆解：《禁蒙面法》掀 「持份者衝突」？
圖表拆解：學童健康檢查 應強制？
概念解碼：物聯網
「港」」歷史：戰後香港的光影世界
泰國「百果之國」
世界這樣大：泰國榴槤山竹絕配
答案
新聞有常識：人類的起源
答案
環球話題：北京地鐵過安檢 人臉識別助改善？
法國老婦廚房掛畫 為13世紀大師作品
濕地居民：彈跳濕地
教大改計分 M1 M2計最佳5科 「隔年開辦」中史去年最多人爭 今年開歷史
幼教生：當義工儲經驗 有助面試
10通識書送教局審視內容 改通識視學被指增控制 教局：有協同效應
康署擬改造170兒童遊樂場
3中學生獲獎赴哈佛暑期進修
福建中學附屬學校 建4D體驗學習空間
警協申暫禁查冊獲批
時事議題：查冊制助揭不公 亦惹私隱憂慮
時事議題：公眾利益牽連廣
時事議題：答題指引
摘星拆解：《禁蒙面法》掀 「持份者衝突」？
概念解碼：物聯網
「港」」歷史：戰後香港的光影世界
泰國「百果之國」
世界這樣大：泰國榴槤山竹絕配
答案
新聞有常識：人類的起源
答案
環球話題：北京地鐵過安檢 人臉識別助改善？
法國老婦廚房掛畫 為13世紀大師作品
濕地居民：彈跳濕地
prev
next