10通識書送教局審視內容 改通識視學被指增控制 教局：有協同效應

7主要出版社自願送審

有別於其他學科，高中通識科一直沒有送審教科書制度，教育局因應外界關心課程質素的問題，特事特辦為出版社提供一次過諮詢服務。教育局昨回覆立法會議員提問時稱，截至10月中，參與諮詢服務的7間通識書出版社，已將所有最新版本、10套書，包括英文版本送交到教育局。據當局了解， 學校常用的高中通識科「教科書」均來自該7間出版社。

教育局稱，出版社自願參與諮詢服務，毋須向教育局繳交費用，但要承諾認真跟進教育局的建議，按改善意見作修改。至於會否規定學校採用通過審查的教材，教育局稱，稍後會將已完成「專業諮詢」的通識書名單及相關冊數，逐步在教育局網頁公布，讓學校及公眾知悉；亦會透過教師研討會及課程探訪，向學校及教師講解是次諮詢服務，學校於新學年選購教學材料時，可參考有關名單。

另一項涉通識科的措施，教育局上月罕有地任命課程發展處通識教育組全組11名課程發展主任為督學，被指賦予課程發展處人員視學權力，以加強教學控制。教育局稱，此舉目的是將課程探訪和重點視學結合一起進行，視學人員通過審閱相關的課程文件、課業、考卷，與學校人員面談，以及觀察科目課堂和活動等，了解課程在學校的落實情况，並因應校情評估科目表現，為學校提供具體的專業意見；無論任何科目，重點視學安排都一樣。

倘教學欠佳 會確保落實視學建議

教育局稱，若學校科目的學與教質素欠理想，會按既定機制跟進，包括敦促法團校董會或學校管理委員會按視學報告作出改善、鼓勵學校申請當局的校本支援服務；如有需要，甚或安排跟進視學，以確保學校落實跟進建議。