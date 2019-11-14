教大改計分 M1 M2計最佳5科 「隔年開辦」中史去年最多人爭 今年開歷史

明報記者 蕭愷情

教大往年計算DSE成績最佳5科成績時，數學延伸部分M1、M2並不當作選修科計算，修讀這兩學科於報讀教大時未必有幫助。但從2020/21學年起，教大會將數學延伸部分M1和M2列入選修科計算，即數學延伸部分成績表現出色，有助得到較高入學分數。但M1、M2的成績不可取代核心科目中數學科成績，同時修讀M1和M2，則以其中一科成績計算。

科學主修隔年轉 今年生物

去年教大競爭最激烈的學科為中史教育榮譽學士，近35人爭1學位。但因應政府人力資源分析，教大學額有所調整，中史教育榮譽學士課程與歷史教育榮譽學士課程將隔年開辦。即2020/21學年將開辦歷史教育榮譽學士課程（JS8381），不設中史教育課程。2021/22則再次開辦中史教育課程。另外，科學教育榮譽學士課程（JS8430）的主修科目亦採用隔年開辦方式，每年只開辦一個主修科目，即生物科或化學科。2020/21將開辦生物科，化學科則需待2021/22年才開辦，餘此類推。

教育大學設彈性收生制度，因應學生成績、報讀學科和面試表現決定。教務處高級助理教務長（入學及策劃）姜瑞麟表示，去年經彈性收生取錄了5名學生，5名學生均在某一核心科目文憑試成績表現稍遜，不符33222的入學要求，但由於某科文憑試成績突出，如學生希望報讀英文教育學系，雖然中文科失手，但英文科成績較突出，面試表現良好，仍獲取錄。

入讀須面試及格 不設補考

教育大學的學科設面試環節，必須及格，不設補考。姜瑞麟提醒申請人需留意面試日期，並稱教大網頁已公布來年面試日期，有興趣報讀學生可預留時間。學校現亦不再寄信通知申請人有關面試事宜，提醒考生多留意電子郵件信箱和短訊通知。他又表示，很多學生輕視「比賽／活動的經驗及成就」（OEA）中500字的個人自述，常認為大學不會逐份細讀。他提醒申請人用心填寫自述，校方曾收到很多十分相似的個人自述，認為學生不宜把範本「搬字過紙」。

■入讀教大相關資訊(網站於15/11 啟用）：https://www.eduhk.hk/acadprog/infoday/

（2020大學收生系列）