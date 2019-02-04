DSE歷史科《試題專輯》：評97前香港蛻變 考生偏題忽略關鍵詞

5196學生應考 94.5%合格

2019年中學文憑試共有5196名學生應考歷史科，94.5%取得第2級或以上。考試分卷一歷史資料題和卷二論述題，考生需從7題論述題中選答2題（見表）。四成考生選答有關香港1967至1997年間經歷社會經濟和政治發展蛻變的題目。報告稱，考生表現令人滿意，大部分考生均能就香港在社會經濟和政治發展方面的「蛻變」進行討論。報告稱，表現最佳者成功兼論「歷史延續」與「蛻變」兩方面，並提出合理結論。

教師：「何等程度上」題型常見

中學歷史科教師、教協理事張往認為「何等程度上」同意或不同意某說法屬常見題型。他說考生回答這題時，「歷史延續」的部分可討論港督依然由英國委任、社會衣食住行方面依然存在華人文化元素等，以論證香港「很大程度上」經歷「蛻變」，同時有部分歷史依然延續。

比較論述較弱 應着墨個人分析比較

另一條較熱門的題目為比較納粹侵略在導致第二次世界大戰而言，是否較綏靖政策更重要，有七成考生選答。報告稱考生表現平平， 題目主要考核學生能否合理分析兩個因素的相對重要性，大部分考生雖有嘗試運用史例比較兩項因素，但比較論述部分較弱。有考生分別陳述兩項因素，僅在尾段草草比較。張往說這類題目考生不宜只論述史料，應着墨於個人分析和比較。

張往表示，考生若可分析出納粹侵略和綏靖政策之間的因果關係，以史實為據，分析出歸根究柢納粹侵略是導致第二次世界大戰的原因，而綏靖政策只是各國面對納粹侵略的反應，已是其中一個成功「比較」的例子。