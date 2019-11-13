八成課程設面試 部分下月開始

李欣怡亦表示，港大約有八成課程設面試，分別於文憑試放榜前後進行。大部分課程面試用英語，學生可瀏覽港大網頁，當中列有不同課程面試時間表。工學學士（生物醫學工程）（JS6925）、工學學士（工程科學）（JS6951）、工學學士（JS6963）及文理學士（金融科技）（JS6248）首輪面試暫定於下月舉行。李欣怡提醒，若有興趣入讀港大課程，應先了解課程內容、有興趣的原因等，準備充足出席面試。至於港大入學獎學金詳情待定，約6月才公布。

理學士增物理數學精研主修

隨科技不斷發展，2019/20年起港大理學士（JS6901）課程新增兩個精研主修科物理及數學供同學選擇。加上原有的4個精研主修科（化學、生態學及生物多樣性、地質學、分子生物學及生物科技），理學士課程共提供6個精研主修科及14個常規主修科供同學選擇。

港大新學年提供的課程數目不變，亦一直有與海外院校合作推出本科聯合收生計劃或雙學士學位課程，包括與劍橋大學合辦的本科聯合收生計劃（工程學及電腦科學）、與倫敦大學學院合辦法學士雙學位課程等。港大將會陸續推出同類型的雙學位課程，培養更多具備環球視野的學生。

（2020大學收生系列）