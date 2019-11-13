港大收分改計最佳五六科 醫科納加分制 門檻或有變

2019學年多8%學生放Band A

港大2019/20學年起推行加分制，文憑試考獲5、5*及5**，入學分數換算將由5、6、7分改為5.5、7、8.5分。港大入學及學術交流部高級項目經理李欣怡稱，比起2018學年，2019學年多了8%學生將港大課程放於聯招（JUPAS）Band A，可見加分制有助增加學生報讀港大信心。

港大醫學院早前公布收生準則，通過面試而評級達標，並於DSE考獲最佳6科36分成績。據港大公布2019/20學年收生分數，以最佳6科成績及沒有加分制計算，醫科收生中位數38分。對於新學年醫科納入加分制，李欣怡稱詳情有待醫學院公布。港大醫學院表示，會繼續與各校師生及報考者保持聯繫；待明年稍後合適時間，會公布具體收生安排和分數要求。而MMI面試（迷你多站式面試）將於12月舉行，已報名同學將陸續收到相關通知。

倘失手 有更大空間選科

港大最低入學要求維持不變，即「4+2」4個核心科目及2個選修科目分數須達「332233」。計分方法上，部分課程會由以往「4+2」改為最佳6科成績計分，或由最佳5科成績改為最佳6科成績計分（見表）。李欣怡稱，希望學生報讀課程更有彈性。她舉例，學生修讀6科，若在某科略失手，仍有空間選讀以最佳5科成績計分的課程。但亦需留意，部分課程仍有必修科目或必要納入計分的科目限制，以及不同科目的計分比重等。

港大表示，過往取錄的學生99%將港大置於Band A，又稱校方只知道學生將課程放於Band A、B等，但不知道當中排序，鼓勵學生可於A1選科時進取，A2及A3時則需較穩陣。

明報記者 陳嘉詠

■入讀港大相關資訊：www.hku.hk/dse

（2020大學收生系列）