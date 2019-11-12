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2019年11月12日星期二
明路—生涯規劃 第69期
科大理學一拆二 計分各不同 彈性收生招10未達門檻者 今年續推
面試「只加分不減分」 多英語小組形式
學生心聲
DSE中文閱讀卷 諷刺篇章表現不佳 魯迅「破小屋開窗」 考生誤當改善環境
通識政治題整體表現滿意
教師推撞戴面具學生 善德中學設專組調查
行業學堂：犯罪學追究誰的惡？
行業學堂：從社會尋源 治罪惡之本
職業潛力圖：美容產品的聯想
X研究所：聯招計分方法（一）
規劃情報：公大辦物理治療學士 「有信心獲認證」
資優學苑助港生 全球拜師學STEMM
明愛院校網上入學講座 設留言發問
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職業潛力圖：美容產品的聯想
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【明報專訊】同學踏入青春期，少不免更注重自己的外貌，開始保養皮膚。對於美容產品，除了推介林林總總產品的銷售員外，你還知道其他相關的工作崗位嗎？
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科大理學一拆二 計分各不同 彈性收生招10未達門檻者 今年續推
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