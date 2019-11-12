教育
明路—生涯規劃 第69期
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職業潛力圖：美容產品的聯想

【明報專訊】同學踏入青春期，少不免更注重自己的外貌，開始保養皮膚。對於美容產品，除了推介林林總總產品的銷售員外，你還知道其他相關的工作崗位嗎？　

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