教師推撞戴面具學生 善德中學設專組調查

喝「除面具」 5教師拉離

佛教善德英文中學昨有學生於校內教員室外空地靜坐。校友蔡小姐昨晨於校門外支持師弟妹。她表示，早上7時45分到校外，已聽到校內十分嘈雜，突然看到黃老師情緒十分激動，並對一名戴「V煞」面具的學生大聲呼喝「你除低個面具」，更動手推該名學生，其他教師立刻上前，隔開涉事黃老師和學生。

她稱，黃老師其後情緒依然激動，多次想衝向該名學生，及後被其他教師帶離現場。蔡小姐形容該學生被推後停在原地，完全沒有反抗，相信是「完全呆咗」，不懂反應。

教育局回應事件時指出，據悉學校已成立專責小組調查；教育局會繼續與學校保持聯絡及提供所需支援，並會根據調查結果作進一步跟進。

另外，有約80名聖保羅書院學生校內罷課、摺紙鶴，悼念上周五離世的科大學生周梓樂。