通識政治題整體表現滿意

其中一條分題問及「行政長官不可以是任何政黨的成員」有助及妨礙其履行管治香港職務的論據。據考評局上載網頁的「考生表現示例」，有考獲第5級的考生回答，沒有政治聯繫可收集各方民意，切合各持份者見解來施政，確保政策公平性，提升政治效能；論述妨礙履行職務的論據時，考生提及有政黨要求以其他形式如發展棕地和收回粉嶺高球場等，來增加土地以減少填海，指出政府需花時間與政黨談判換取支持，沒有明確目標，拖慢施政效率。

弱點未能利用資料數據

《試題專輯》稱，能力較高的考生能在其分析中如採用相關概念，如權力分立或融合，行政主導和政黨政治。不過，考生主要弱點包括未能利用不同資料的數據輔助說明。

至於另外兩條必答題問及塑膠廢物對全球環境影響，以及孔子學院和中國全球影響力。考評局指出考生表現一般，不少考生未能比較及充分利用表或圖的數據，建議考生加強歸納、詮釋數據的能力，以及運用數據和相關概念立論的技巧。