DSE中文閱讀卷 諷刺篇章表現不佳 魯迅「破小屋開窗」 考生誤當改善環境

被形容是「死亡之卷」的DSE中文科閱讀卷，佔全科總分24%，包括甲部「範文」考核及乙部「閱讀能力考材」。閱讀考材3篇，其中兩篇是白話文，魯迅〈聰明人和傻子和奴才〉、錢鍾書〈談教訓〉。據《試題專輯》，〈聰明人和傻子和奴才〉是魯迅寫於1925年的寓言故事，透過聰明人、傻子及奴才這3個人物言行，刻劃出知識分子（讀書人）、革命者及老百姓在極權統治下形象，考生需綜合全文推敲人物言行寓意，並以扼要簡練文詞作答。

教師：學生難代入時代背景

考評局稱，兩篇白話篇章也是諷刺文章，取材與近年以抒情為主的不同，可能有部分考生會略感陌生，惟考題已兼容並蓄，既有考核一般寫作手法的淺易考題，也有要求考生深入分析、要求較高的題目。寧波公學中文科教師王美琪稱，學生在兩篇白話篇章表現一般，因學生難代入時代背景，易曲解諷刺性文章含意，「逢是論述性文章，都不是考生擅長，他們比較叻答描寫、敘事等文章」。

考評局稱，考生閱讀層面狹隘，沒有廣泛閱讀，如多讀不同時代的經典作品，對魯迅和錢鍾書兩位名家的寫作風格特色及其時代背景，必不會感到陌生，自然較易理解文章表達方式和主旨。

1/3考生不知〈山居秋暝〉體裁

至於第二年重設的範文題目，考評局指出，部分考生在較為淺易的考題也答不上，如接近三分之一的考生不知道〈山居秋暝〉的體裁，反映考生日常學習和溫習欠用心。

而在另一份寫作卷，考生答題常見問題包括事例闡述欠佳（見表），如有考生寫作「想想別人」一題時，多引時事例證反例，如關愛座變批鬥座、佔中者沒有想想商戶慘况、特朗普興建圍牆堵截非法移民等，但只能簡述事件大概，未能具體呈現別人苦况，大大限制文章說服力。