面試「只加分不減分」 多英語小組形式

科大聯招入學面試會於2020年5至7月間進行，部分課程申請學生必須經過面試，科大才會考慮取錄，當中包括國際科研（JS5101）、理學士（綜合系統與設計）（JS5211）、工商管理學士（環球商業管理）（JS5313）、理學士（量化金融學）（JS5332）、理學士（風險管理及商業智能學）（JS5814），以及科技及管理學雙學位課程（JS5901）。

其他課程學生則不一定需面試。科大提醒，若學生獲面試通知，應要出席，因科大面試「只會加分，不會減分」。面試多以英語及小組形式進行，表現優秀者一般會有額外加分。科大又稱，沒有參與面試的學生亦毋須擔心，相當部分報讀科大的學生毋須面試亦有機會被取錄。

另外，科大設不同獎學金。入學獎學金方面，只計算單一屆別文憑試甲類科目成績，數學M1或M2均被考慮作獨立科目。學生考獲一科5**可獲5000元、兩科5**可獲1萬元、3科5**可獲首年半額學費、4科5**可獲首年全額學費、5科及6科5**可獲全額學費和分別27,500元及55,000元生活費（可按年續領）。科大2019/20學年起推出傑出運動員入學及獎學金計劃，為運動傑出表現同學提供每年最多42,100元助學金及55,000元生活津貼。

（2020大學收生系列）