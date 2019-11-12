科大理學一拆二 計分各不同 彈性收生招10未達門檻者 今年續推

A組物理科學 B組化學生命科學

科大理學分為理學A組課程及B組課程，A組為對物理科學感興趣的同學而設，完成首年課程後，學生可申請轉讀國際科研課程或選讀一個主修課程，包括海洋科學與技術、數學與經濟學、風險管理及商業智能學等；B組則為對化學和生命科學感興趣的同學而設，完成首年課程後，學生可申請轉讀國際科研課程或選讀一個主修課程，包括生物化學及細胞生物學、生物科學、化學等。入讀兩組課程的科目要求及計分比重不同（見表），兩個課程合共會取錄464名學生。

科大採用學院制收生及課程收生兩種方式。學生可選擇入讀4所學院其中之一或直接報讀心儀主修。學院制入學的學生，將在首年學期末選定主修。科大基本入學要求為「332233 」，即4核心科目及兩個選修科、或4核心科目及1個選修科及數學延伸單元一或單元二，但各課程要求不一，部分科目成績或需達較高等級。科大指出，相當部分學生在沒有查閱清楚不同課程或學院的文憑試科目與成績要求就提交報名，最終因科目或成績未能滿足要求，浪費聯招志願。科大建議同學報讀時，仔細查閱科大課程網站與章程（連結見版末）。

2019收生 八成讀3選修科

科大於網上入學講座短片建議，同學可多溫習計分比重較高科目，增加入學機會。科大亦鼓勵學生爭取額外加分，在計算學生入學分數時，若同分情况下，有修讀額外科目的學生會獲加分。科大指出，2019學年入學學生中，約八成修讀3個或以上選修科。

明報記者 陳嘉詠

■科大2020文憑試入學最新資訊及分數計分器：https://join.ust.hk/jupas-score

（2020大學收生系列）