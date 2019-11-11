教育
常識學堂 第160期
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偵探M.A.D. 自我訓練專注力

【明報專訊】學習有如培植花木，如果像Angela任由雜草生長，盆栽便會雜亂且又瘦又黃了。我們可嘗試從培養自己的克制力，開始訓練自己的專注力。

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