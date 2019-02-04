教育
常識學堂 第160期
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STEAM X 人物：STEM在生活中

【明報專訊】在每集節目完結前，STEM sir都會說出一句口號：「STEM anywhere」！STEM sir說：「我希望告訴觀眾，日常生活中處處可見STEM知識，並讓他們從中發掘。」

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