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2019年11月11日星期一
通通識 第608期
中大計分制 利廿六七分摘星生 5或以上獲加分 單科突出較具優勢
取錄300「STEM Talents」 八大最多
學生心聲
坐落新邨料2023開學 設STEAM空間 大埔新校擬引芬蘭樣式
「博士專才庫」資助逾700人 八成本地畢業
校園需復修 科大今續停課
中學聯校隊伍國際基因工程賽奪金
時事懶人包：港人組屋
時事點對點：第三代雜交稻 首測畝產逾千公斤
時事點對點：申訴專員公署 倡研強制舉報虐兒
Data解密：青年看區議會
拆解假資訊：內容農場 亂抄亂作
生活看通識：內地速遞業
Road to 5**：Wide disparity between rich and poor
星級例子庫：
每周焦點：港大證3改良疫苗抗流感更佳
STEM無處不在？
STEAM X 人物：STEM在生活中
新聞解碼：新垃圾桶防動物翻倒
答案
偵探M.A.D. 自我訓練專注力
食物的科學：麵包 麵粉的秘密
互動專區：桃太郎的故事
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每周焦點：港大證3改良疫苗抗流感更佳
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【明報專訊】■10月20日
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中大計分制 利廿六七分摘星生 5或以上獲加分 單科突出較具優勢
取錄300「STEM Talents」 八大最多
學生心聲
坐落新邨料2023開學 設STEAM空間 大埔新校擬引芬蘭樣式
「博士專才庫」資助逾700人 八成本地畢業
校園需復修 科大今續停課
中學聯校隊伍國際基因工程賽奪金
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拆解假資訊：內容農場 亂抄亂作
生活看通識：內地速遞業
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STEAM X 人物：STEM在生活中
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食物的科學：麵包 麵粉的秘密
互動專區：桃太郎的故事
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時事點對點：申訴專員公署 倡研強制舉報虐兒
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拆解假資訊：內容農場 亂抄亂作
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STEM無處不在？
STEAM X 人物：STEM在生活中
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食物的科學：麵包 麵粉的秘密
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