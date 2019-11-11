教育
通通識 第608期
下一篇 上一篇

生活看通識：內地速遞業

【明報專訊】近年網上購物大行其道，11月11日（今天）更被包裝成「雙十一」大型網購節日。與網購最關連的產業之一速遞業迅速崛起，同學又知不知道你收到的包裹，在內地經歷了怎樣的旅程？

上 / 下一篇新聞