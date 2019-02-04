「博士專才庫」資助逾700人 八成本地畢業

科技人才入境計劃 四成博士

楊偉雄表示，吸納海外專才及培育本地人才，是業界非常關心及支持的範疇。他稱，去年6月以先導計劃形式推出的「科技人才入境計劃」，協助科學園和數碼港7個特定科技範疇的600多間創科公司輸入科技專才，至今共批出296個配額。在已發出的入境簽證中，四成是博士學歷，三成是碩士學歷；主要來自人工智能、金融科技和材料科學等科技範疇。

楊偉雄又說，創科人才培育，更重要是為人才提供看得見和觸得到的前景及機會。他表示，明年上半年正式啟動的兩個「InnoHK創新香港研發平台」，以及建設中、位於河套地區的港深創新及科技園，預期將為本港創科產業額外創造逾5萬個新增職位。他相信未來本港的創科人才庫、職位與機會將大幅增加，為年輕人帶來更多希望。