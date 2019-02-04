坐落新邨料2023開學 設STEAM空間 大埔新校擬引芬蘭樣式

明報記者 魏綺婷

據教育局資料，新校位於大埔第9區，設有36個課室、地盤面積7085平方米，暫定2023年中落成。獲分配新校的五旬節聖潔會書面回覆本報查詢稱，重視全人教育「靈、德、智、體、群、美」，將學校營造成一所能給予學生信任、安全感和溫暖的家園，建立孩子及家庭應對21世紀國際社會轉變及挑戰的能力。

設實時遠程教室 靜觀花園

五旬節聖潔會稱，校舍設置和佈局會以「創新、破格」為目標，如有配合STEAM發展的Maker Room（創客空間）、促進跨地域交流「實時遠程教室」、為生命教育而設靜觀花園；又稱已成立一群主要由教育大學學者及講師組成的「教育協作實踐委員會」，由於校舍鄰近教大，期望新校將會成為以教研創新、實證為本的教育平台。

鄰近教大 或成創新教育平台

課程設計會以培育學生自主學習、自我管理及協作能力為目標，盼學生成為對個人、家庭、社會及環境都有愛心和承擔，擁有香港情懷、國家觀念及世界視野新生代。

房委會資料顯示，新校坐落大埔第9區，公屋項目料2023年度落成提供6400伙單位；附近的大埔頌雅路東料2021年亦有公屋建成。

大埔區小學校長會副主席陳喜泉稱，教育局估算大埔區6歲適齡人口數字，未來一兩年區內學額及人口「差不多剛剛好」，但由於部分學生會流向國際、私立小學，故官津學校學額供應量有機會比實際學生多；直至2023年，大埔第9區有新屋邨落成，為區內帶來生源。他稱，屆時料有1.6萬人口，但未知實際入伙的人口組合有多少人適齡入學。

近年配合新屋邨規劃的新校，兩間位於粉嶺皇后山、分別由救世軍及東華三院營辦的校舍料2021年中落成；另有東華三院水泉澳小學去年9月開校，惟因水泉澳邨內新校舍未建成，需暫用美林邨校舍。