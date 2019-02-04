取錄300「STEM Talents」 八大最多

【明報專訊】STEM人才培訓是社會趨勢，中大工程學院及理學院2019年起推出一項措施，在DSE最少3科STEM類選修科目共取得最少3粒星（校方稱之為「STEM Talents」考生），只要同時將課程放聯招A1，即使核心科目未達「3322」，都可獲特別考慮。校方會邀請他們面試，將其納入聯招遴選名單中。中大入學及學生資助處長王淑英稱，以中大計算，全校取錄了約300名STEM類選修科摘3星或以上的STEM Talents學生，是八大之中最多，但部分不是入讀理學院和工程學院。
王淑英稱，中大期望重視STEM能力的收生措施有長遠影響，啟發學生於數理、科技、工程範疇發展，社會及學校投放更多資源於STEM類科目。
工商管理雙學位 可選修卡斯商學院
中大今年未有推出新的聯招課程，但王淑英稱，中大近年推出多個雙學位本科課程，包括中國語言及文學（JS4018）、語言學（JS4070）、工商管理學士綜合課程（JS4202）、金融科技學（JS4428）、全球研究（JS4892），學生可自選修讀，畢業時可獲取中大及合辦學院頒發的兩個學士學位。最新一項是2020年入讀工商管理學士綜合課程（JS4202）的學生，可選擇修讀倫敦大學城市學院卡斯商學院課程。