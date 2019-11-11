中大計分制 利廿六七分摘星生 5或以上獲加分 單科突出較具優勢

明報記者 魏綺婷

王淑英稱，中大2020年度收生，除了醫科，其他學科會繼續採用此計分制，按本年度收生經驗，計分制影響力不在整體高分學生，而是鼓勵單科高分的學生。她稱，未加分前「4+2」取得約26、27分的學生，更受惠於加分制的正面影響，她舉例稱26、27分的學生，即平均考獲「444555」，倘有一科5*、5**，憑着單科加分，有助增加入讀心儀學科機會。

取錄者近100％放Band A

每年考生都提出不少入學疑問，常見問題包括「是否一定要將中大課程放在Band A或第一志願？」王淑英說，按大學聯招運作機制，中大在聯招放榜前，不會得知申請人的課程排列次序，只會知道申請人將課程放在哪一組別（Band）。她稱，今年中大約有八成課程安排面試，了解申請人的特質、目標等。惟每年申請人數眾多，中大課程主要邀請Band A申請人面試。王淑英稱，過去幾年，中大取錄的聯招申請人接近100%都是將中大課程放在Band A；而且從正式遴選結果的數據顯示，獲取錄學生，大部分更是將中大課程放首志願（A1）。

長放Band A 講座活動可優先

另一常見考生疑問有「是否要將中大課程一直排在Band A？」王淑英稱，中大課程主要在每年5、6月及文憑試放榜後7月安排面試，但除此之外，學院課程或會不定期邀請申請人出席課程講座或活動，這些活動亦以Band A申請人優先。

適齡升讀大學人口於2020年續降，王淑英稱，據教育局數字，人口減至2022年才回升，加上海外升學人數有機會增加，在8間資助大學學額不減下，未來一兩年仍是入大學的黃金機會，籲學生把握。

中大周五上載入學講座短片及其他資料至網頁：

https://www.cuhk.edu.hk/oday/2019/tc

（2020大學收生系列）