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智叻中文Smarties' 第415期
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周圍「中」：親筆寫信 倍感溫馨

【明報專訊】大家平時怎樣向朋友傳遞信息？電話？電郵？還是各種手機傳訊工具呢？現在科技發達，隨時隨地都可以和家人朋友保持聯絡，如要有親切感，我們還可以親筆寫信，然後去郵局寄出。

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