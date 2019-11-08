Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
教育
2019年11月8日星期五
語文同樂 第405期
社會氣氛緊張 24%學生感壓力 個案：與警二代為友 擔心同被排斥
八大非本地生 七成來自內地
文化直擊：英皇佐治五世學校／詩在生活中
文化直擊：忙碌中重拾感覺 生活中尋找詩意
潮看文史：謠（jiu4） 言（jin4）
破讀日常：藍色尖沙嘴──記住社區
字旅行間：守衛香港系列：九龍寨城故事
日本人眼中的九龍寨城——薛頌平
文化小知識
卷四備戰：如何做評論
卷四備戰：做一做
卷四備戰：參考答案
綜合精練：本土文化旅遊演講辭四／全文示例
作戰攻略：卷一應試思維 (9)／沉重的感歎號
周圍「中」：親筆寫信 倍感溫馨
周圍「中」：古人如何寄信？
答案
時事中文：男女平等
答案
大人物小小事：水稻之父
講故事：小菲查案
創意聊天室：民以食為天！
下一篇
上一篇
綜合精練：本土文化旅遊演講辭四／全文示例
prev
next
【明報專訊】題目：
上 / 下一篇新聞
社會氣氛緊張 24%學生感壓力 個案：與警二代為友 擔心同被排斥
八大非本地生 七成來自內地
文化直擊：英皇佐治五世學校／詩在生活中
文化直擊：忙碌中重拾感覺 生活中尋找詩意
潮看文史：謠（jiu4） 言（jin4）
破讀日常：藍色尖沙嘴──記住社區
字旅行間：守衛香港系列：九龍寨城故事
日本人眼中的九龍寨城——薛頌平
文化小知識
卷四備戰：如何做評論
卷四備戰：做一做
卷四備戰：參考答案
綜合精練：本土文化旅遊演講辭四／全文示例
作戰攻略：卷一應試思維 (9)／沉重的感歎號
周圍「中」：親筆寫信 倍感溫馨
周圍「中」：古人如何寄信？
答案
時事中文：男女平等
答案
大人物小小事：水稻之父
講故事：小菲查案
創意聊天室：民以食為天！
社會氣氛緊張 24%學生感壓力 個案：與警二代為友 擔心同被排斥
八大非本地生 七成來自內地
文化直擊：英皇佐治五世學校／詩在生活中
文化直擊：忙碌中重拾感覺 生活中尋找詩意
潮看文史：謠（jiu4） 言（jin4）
破讀日常：藍色尖沙嘴──記住社區
字旅行間：守衛香港系列：九龍寨城故事
日本人眼中的九龍寨城——薛頌平
文化小知識
卷四備戰：如何做評論
卷四備戰：做一做
卷四備戰：參考答案
作戰攻略：卷一應試思維 (9)／沉重的感歎號
周圍「中」：親筆寫信 倍感溫馨
周圍「中」：古人如何寄信？
答案
時事中文：男女平等
答案
大人物小小事：水稻之父
講故事：小菲查案
創意聊天室：民以食為天！
prev
next