教育
語文同樂 第405期
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文化直擊：忙碌中重拾感覺 生活中尋找詩意

【明報專訊】「所有的孩子都是有詩意的。」詩人北島曾在《給孩子的詩》如此寫道。北島認為孩子的詩應是天馬行空，不被環境所局限，可以發揮無限創意的，可惜他發現現今學生學習詩歌只流於背誦，未能領略精粹。

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