社會氣氛緊張 24%學生感壓力 個案：與警二代為友 擔心同被排斥

「關心一線」求助較去年上升4000多宗

青協「關心一線」於2018年9月至2019年8月，處理20,430宗與情緒相關的求助個案，較去年上升4,000多宗。有求助個案涉朋輩關係、受社會事件影響等，有高中生因其學生會成員身分，擔心表達反對暴力的立場會連累內閣失支持或被排擠，而選擇掩飾立場，與同學一起叫口號。（見表）

青協亦於9月至10月以抽樣自填問卷形式，訪問14間中學的2,685名中一至中六學生。一如以往，學生擔憂來自「要應付測驗／考試」（53.6%）；「成績未如理想」（51.9%）等等。今年調查新增一項「社會氣氛緊張」，24%人稱有因此感擔憂。

社交平台傾談易生圍爐效應

青協業務總監徐小曼稱，受持續多月的社會事件影響，部分學生開學後未能於短時間內調整心情及學習進度，亦容易因外在環境影響，出現憤怒、恐懼、無力及沮喪等負面情緒；加上紛擾的社會氣氛及網絡資訊，青年往往需要花更大氣力，方能專注學習。

遇到壓力時，30.7%學生選擇「與別人傾訴以尋求解決方法」，較去年同類調查減少6.5%；選擇「在社交平台與人分享」（13.9%）則較去年有輕微上升1.7%。徐小曼指出，呈較多抑鬱徵狀的青年，傾向收藏感受，或較易選擇在社交平台與「同聲同氣」的人分享，形成「圍爐效應」。她說，在網絡中找到共鳴，不等同現實中也找到與自己連繫的人和話題，容易孤獨憂鬱。

倡團體紓壓活動 籲成人亦需抒發情緒

徐小曼建議，學校除加強原有輔導支援外，亦可組織團體紓壓活動，如球類比賽、身心靜觀及心靈打氣站等。青協「關心一線」單位主任吳錦娟稱，不止學生，成年人都受社會事件影響，鼓勵人人都要抒發情緒，不要「收收埋埋」，與人傾訴。