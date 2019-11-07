教育
常識天下 第163期
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巴黎動物園展出「多頭絨泡黏菌」

【明報專訊】法國巴黎動物園公開展出一種神秘原始生物「多頭絨泡黏菌」，它看似真菌，但行為卻與動物類似，沒有腦部但擁有學習能力，而且有近720種性別。專家將之形容為「大自然之謎」。

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