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2019年11月7日星期四
通通識 第607期
校園受衝擊 教局否認袖手 楊潤雄：有溝通 信院校可處理
中大新宿舍 綠色建築年省三成食水
港大生校內遊行聲援受傷大專生
質保局促嶺大釐清與自資學院關係
缺創新力礙港發展
時事議題：本地發展創科掣肘多
時事議題：智慧城市增效率升生活質素
時事議題：答題指引
爆point大全：影響「國民身分認同」因素
綠色透視：防不勝防的二氧化氮
觀點與角度：電子道路收費 可解塞車問題？
「港」歷史：香港工潮與勞工權益
馬來西亞講乜話
世界這樣大：馬來人精通三語？
新聞有常識：新一代雜交水稻
新聞有常識：答案
環球話題：浙江發現1億年前恐龍足迹被村民填平
巴黎動物園展出「多頭絨泡黏菌」
水上STEAM：駕駛帆船要訣
今期流行：Banksy惡搞下議院
意見調查
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時事議題：答題指引
【明報專訊】．新聞議題：香港創科發展
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校園受衝擊 教局否認袖手 楊潤雄：有溝通 信院校可處理
中大新宿舍 綠色建築年省三成食水
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