中大新宿舍 綠色建築年省三成食水

中大校園發展處副處長李陞祥稱，中大其他舊式宿舍每年水費約12萬元，但配有節水系統的兩座新宿舍，水費一年合共只花8.4萬元。

洗澡水淨化作灌溉 回收雨水

賽馬會研究生宿舍第二座設有「灰水處理器」，宿生洗手和洗澡後的污水經「灰水處理」，除掉肥皂成分後，可再次循環再用，灌溉宿舍植物。李陞祥說，賽馬會研究生宿舍是中大首個使用「灰水處理」裝置的宿舍，本港宿舍亦甚少採用這個裝置；同時，第三座宿舍設雨水回收系統，收集雨水再用。他說兩項節水系統，連同其他省水設施如節水花灑頭，每年可減少三成食用水量。

活動室作緩衝 解決鐵路噪音問題

另外，由於宿舍距離鐵路僅45米，約一街之隔，噪音問題為設計宿舍時的一大考慮。中大校園發展處處長馮少文稱，宿舍靠近鐵路的一側是樓梯和公共活動室，每間房都鑲以雙層玻璃，外面看來似小陽台，實際是一面「盾牌」，有效阻擋四成噪音。