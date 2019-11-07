校園受衝擊 教局否認袖手 楊潤雄：有溝通 信院校可處理

謝偉銓：教局什麼都不做

在昨日的立法會大會，議員關注校園內的政治紛爭及暴力事件。 民建聯張國鈞說，學生衝擊校園，不許校長離開，「連校長都自身難保，如何依靠學校自主保障校內不同政見者的權益及人身安全？」議員謝偉銓質疑教育局「什麼都不做，什麼都是院校做」，認為院校做得不好，教育局責無旁貸。

教育局長楊潤雄說，部分學生行為非常過分，包括破壞設施，對師長說不適當或帶侮辱的言論。他稱，院校如何教導學生、保障一個寧靜的教學環境，是院校作為獨立自主機構必須負責的事，他信任院校、校長有能力處理，相信大部分學生是理智、願意在學術上追尋進步，盼予空間學校處理。

民建聯陳恒鑌追問，目前已是脫離學校可自行處理的情况，就暴力事件，局方有何政策。楊潤雄稱，過去與大學校長、校董會主席有一定溝通，認同要鼓勵學生理性討論等原則，而對每件事的處理，要交由校方按實際情况決定。他舉例，有學生在校貼文宣海報，會交由學校與學生討論及處理，「我們想做都要經院校去做，難道我們走入學校去做？這是不切實際」，他稱沒有將責任推給院校，而是雙方合作、各司其職，將社會運動帶來的影響減至最低。

楊：沒收到教職員被起底欺凌投訴

楊潤雄稱，這段時間校內衝擊事件特別多，「這都是整個社會發生的事」，當社會仍發生很多事時，校內比平時發生多一些衝突，亦是無可避免。

張國鈞稱，有中學教職員反映被持不同政見的學生及校友在網上公開個人資料，甚至受襲擊。楊潤雄稱，沒有收到教職員資料被人在網上公開或受欺凌甚至襲擊的投訴，他稱若有此情况，應立即通知校方及報警。

張國鈞參選中西區區選西環選區，對手包括彭家浩及黃美。