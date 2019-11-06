禁蒙面法一個月 英華生戴V煞面具靜坐

喇沙生關注同學被捕 「不可埋沒良知」

「英華書院反修例運動關注組」代表王同學稱，昨晨7時半開始派「V煞」面具，150個全數派畢，之後與鄰校學生於門外靜坐至8時離開，回校上課。王同學稱，「V煞」面具不止是蒙面工具，也代表抗爭、革命、義無反顧站在抗爭者一方等。他稱，希望外界知道，仍然有不少學生關注反修例運動，他們會堅持反抗政府所推的惡法。

喇沙書院昨晨約70名學生面戴口罩，由九龍塘港鐵站步行回校。「喇沙書院反修例關注組」稱眼見同學被捕，社會法治逐漸沉倫，不可埋沒良知、若無其事；又稱早前被捕的兩名同學已獲釋，警方未有任何起訴。聖保羅書院學生亦有逾200名學生小息戴口罩、叫口號等，「聖保羅書院反修例關注組」代表劉同學稱，民怨持續沸騰，學生會繼續抗爭，並希望聲援被打壓校內行動的聖保羅男女中學學生。

《人民日報》籲教界發聲匡扶正義

《人民日報》官方微博「人民銳評」刊出題為「香港校園理應匡扶正義」文章，稱香港街頭「黑色恐怖」侵襲下，寧靜校園正在淪為充斥暴力、謊言和欺凌的「重災區」。該文稱，知專設計學院院長「對話」中身體不適，學生阻救護車；港大生圍堵校長室，噴塗污言穢語。

文章提到，公大校長黃玉山公開信重申學生發表意見，做任何行動時必須守法，尊重法治精神；聖保羅男女中學校董會提醒所有同學校園內外都不可舉行或參與違法公眾示威和集會，稱在「黑暴旋風」狂捲校園之時，教育界更要敢於發出匡扶正義的聲音。