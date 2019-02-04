TSA英文79.8%達標 3科最低 考評局：中文寫作遜色

教育局：3科達標率與往年相若

教育局稱，今年小三TSA中文科達標率85.8%、英文科及數學科達標率分別為79.8%及87.7%，3科的百分率均與往年相若。考評局網頁昨上載3科的評估報告。在中文科寫作短文部分，考評局稱，學生內容方面表現略為遜色。短文寫作其中一題是「記述一次在假期的活動和感受」。考評局表示，大部分學生能掌握題目要求，在文章開首點題，如直接指出「今天是假期」、或透過「暑假時」、「父親節」等交代活動當天是假期。不過學生在文章中段記述和家人、同學或朋友遊玩的經過，內容方面比較簡略，有學生只交代旅行時的景點，鮮有描寫感受，更有個別學生依時序點列報告般記述活動過程。

中文見常犯別字 英文多串錯詞語

另外，考評局稱，學生大致能正確書寫常用字和運用標點符號，但仍見常犯錯別字（見表），包括疏漏或缺失、錯寫別字。英文卷方面，考評局表示，在寫作卷學生普遍串錯字，如將friend寫成「firend」，亦有語法錯誤。部分學生於口試卷，亦未能分辨問題字詞，如where（何地）及when（何時），亦有學生難以回答部分問題，因不懂表達自己想法的詞彙。

數學科混淆長度重量單位

數學卷方面，考核內容包括整數和分數的基本概念、時間的認識及長度、距離、重量和容量的量度等等。考評局表示，學生在以自訂單位量度物件的重量方面，表現較弱；亦有部分學生混淆長度單位和重量單位，如作答時填寫一個紙杯重約「5厘米」。學生一般能用合適的單位記錄物件的重量，但有小部分學生混淆「克」 和「公斤」 。另外，部分學生未能正確找換貨幣。

TSA去年復考，今年繼續以「不記名、不記校、不收報告、抽樣參加」方式，在全港公營及直資學校抽10%小三學生參與。學校可自願參與，考評局稍後會直接向有關學校發放學校層面數據，供學校回饋教學。教育局稱不會向考評局索取個別學校的學校報告。