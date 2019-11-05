嶺大研究：窮學生理財偏保守

研究於去年9月進行，隨機調查330名來自6間中學的13至17歲學生，88.6%受訪者家庭收入不多於兩萬元。受訪學生進行3個模擬財金遊戲，綜合評分結果發現，69.4%受訪者選擇承受較低風險以獲取較少利益。

研究亦發現，成長於月入高於4萬家庭的受訪學生、對自己語文能力或理財知識有自信者，以及對未來愈積極的學生，願承擔高風險的可能愈高。朱岳峰表示，生於較低收入家庭的青年並非認知能力差，只是他們未必有太多支援，經歷較少及眼界較窄，面對不同情况時缺乏自信，故會傾向較低風險的理財決策。

籲中三四增理財教育 培養自信

朱岳峰建議，在中三四學生未有過多讀書壓力時，可增加理財實務教育，內容包括理論知識、模擬股市投資及真正投資機會，讓學生了解經濟社會運行規則及當中風險，重點培養自信，改變他們對於未來路向的投資及看法。