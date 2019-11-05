逐一疏導同學心聲 中大「山城樹窿」獲獎

涵蓋學業戀愛社會 易地而處助人

「山城樹窿」專頁由2017年至今，已有逾千個帖文，並有逾2800人讚好。投稿者大多為中大學生，其他院校學生或公眾亦會投稿。帖文涵蓋各類主題，如學業、友情、戀愛和社會議題等。管理團隊內大致分3種工作，分別是負責回覆帖文的成員、以近似「師徒關係」方式為成員提供意見的「Mentor（老鬼）」，另有人監察專頁、負責行政工作等。哲學系四年級生黃頌銘是團隊內的「Mentor」，他稱以「老鬼」稱呼是因為成員關係較像朋友。他說成員回覆投稿時，不止看事件表面，還需易地而處，「勾番個情緒出嚟」，為投稿同學疏導情緒。

不篩選過濾 曾遇求死帖文

中文系三年級生錢宛兒加入團隊約一年多，回想第一次回覆帖文，投稿內容與自殺有關。她說當下十分害怕，立刻找上「老鬼」。「老鬼」提醒她不用過分緊張，同學特意投稿，證明想有人「拉他一把」。錢宛兒又說每一則帖文就如一座海中冰山，從文字上只可窺探冰山一角，真正的工作是海底部分，挖掘投稿者隱藏的情緒。

黃頌銘稱，團隊不會篩選和過濾帖文，只會以代號取代帖文中的粗言穢語。若有大量相同主題的投稿，為免「洗版」，則會合併成一則長帖。如早前曾有多個投稿投訴網上論壇「連登」，管理團隊集合成一則帖文，逐一回覆。中大今年向101名學生或團體獲頒傑出學生獎，當中於各個範疇如創新與發明、體育等表現最出色的學生，將獲嘉許為「傑出之星」，「山城樹窿」團隊獲頒社會服務範疇的「傑出之星」。