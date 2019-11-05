「教會有其他內部事項」 另訂日子 聖公會與屬校會面延期

聖公會教省主教長鄺保羅、東九龍教區主教郭志丕及西九龍教區主教陳謳明，原定昨今兩日下午與聖公會屬下中小學、幼稚園校長及校監會面，昨晨突通知屬校會面延期。聖公會向本報稱，由於教會有其他內部事項要處理，故將交流會延期，另訂日期舉行。

校長稱會面早定 料不想遭過分解讀

反修例風波以來，中學生以不同行動表態。聖公會屬校聖保羅男女中學，其校董會上周三發信稱，未經校方事前書面同意，不可用學校名義在校內外舉辦活動，違反校規會面臨紀律處分。有聖公會屬校校長透露，聖公會一個月前已決定與主教會面日期，相信交流與近日聖保羅男女中學校董會發信無關。他認為，會面內容不是干涉學校管理或給予任何指示，而是純以牧養角度看學校需要及支援，惟他稱事件曝光後外界非常關注會面，估計聖公會不想外界過分解讀而延期。

屯官喇沙靜坐寫卡 聲援被捕同學

此外，有中學生於校內行動聲援被捕同學。屯門官立中學有學生小息靜坐20分鐘，發起的「屯官反送中罷課發起組」稱約80名同學參加，原先準備了「V煞」面具供同學戴上，但被校方阻止，組織希望學校尊重、以不干預手法對待學生行動，而非以「政治不應帶入校園」限制。

數十名喇沙書院學生上課前於學校喇沙像前靜坐，並在小息寫卡等。「喇沙書院反修例關注組」稱，上周六兩名同學在灣仔修頓球場被捕，二人目前情况安全。關注組今發起「和理返學」行動，呼籲舊生及校友一同由九龍塘步行上學。