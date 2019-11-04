教育
常識學堂 第159期
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互動專區：糖加水 加熱要小心

【明報專訊】海太郎在網上看到一個簡易食譜，稱用微波爐及簡單材料就能製成海鹽焦糖醬，有個步驟是將糖加水放入微波爐加熱，沒想到在加熱的短時間內，卻發生意外！微波爐容器竟然被熱熔至變形了！

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