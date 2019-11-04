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2019年11月4日星期一
通通識 第606期
教大幼兒中心面試 親子玩耍代對答 校方：不需帶活動集 教學不設教材本
保良局按「大細B」分組面試
專家籲面試前勿「恐嚇」子女
時事懶人包：Ｎ無人士
時事點對點：環保署倡收緊PM2.5 放寬超標次數
時事點對點：即食麵文化盛行 致兒童營養失衡
Data解密：港創意產業
你識唔識：施政報告倡青嶼兩新隧免費
配對題
選擇題
《明報》通識網：2019/20學年 時事通識問答比賽
Road to 5**：Consumerism
影視看通識：分析胡迪的行為動機
每周焦點：港人精神健康指數8年新低
在最美森林 不看風景看樹木腰圍？
STEAM X 足迹：測量樹木 計算碳吸存量
新聞解碼：紀念沙燕隊
偵探M.A.D. 專注一點好
你吃了什麼：涼拌青瓜 好味先出水
互動專區：糖加水 加熱要小心
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時事點對點：環保署倡收緊PM2.5 放寬超標次數
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【明報專訊】新聞撮要
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教大幼兒中心面試 親子玩耍代對答 校方：不需帶活動集 教學不設教材本
保良局按「大細B」分組面試
專家籲面試前勿「恐嚇」子女
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