專家籲面試前勿「恐嚇」子女

勿急問成績 着眼是否享受

參與幼稚園幼兒班（K1）入學面試，大多是年約兩歲的幼兒，部分學校要求獨立面見學生。甘秀雲稱，面試完畢後，家長不應急於詢問面試內容，過分着眼子女表現，避免說「咁都唔識」、「平時都識」等言語。甘秀雲建議家長肯定子女努力，稱讚他完成問答，「在陌生的環境，可獨立參與已好叻」。她又稱，有家長或按捺不住，將子女表現與他人比較，回家後又會與家人重提子女面試表現，「向家中長輩複述一次，別以為小朋友不懂聽，父母面部表情，小朋友看得到」。

甘秀雲理解家長有期望，但每校學額有限，尤其競爭激烈學校，認為不要抱「取錄等同成功」心態，而是着眼子女是否享受面試過程，視之為一個新的學習經歷。

趙文堅指出，部分家長表現過分緊張，甫入校門，便不斷提問子女面試問題，叮囑要記住答案，不要與他人爭玩具等。他稱，不少家長出於羊群心態，為數月大子女報playgroup（遊戲小組），一歲多便要參加面試班等，預早學習社交、情緒管理等技巧，務求獲心儀學校取錄。