教大幼兒中心面試 親子玩耍代對答 校方：不需帶活動集 教學不設教材本

教大幼兒發展中心設全日制幼嬰班至幼高班（1歲至6歲班），部分級別有半日制，該校沒有參加幼稚園教育計劃，需收學費（見表）。陳惠玲稱，學校半日制K1上下午班共36個學額，每學年平均200多人報名。她說，中心的收生面試分兩節，包括讓父母與幼兒「一齊小組玩」、校方再與父母傾談了解，並從中觀察幼兒在旁遊戲時情况，學童不需「坐定定對答問題」。

看重家長了解理念未來參與

陳惠玲稱，學校強調家校協作，會留意家長是否了解及認同學校教學理念，以及未來參與，如孩子學習延伸回家，家長有否時間陪伴子女閱讀等。校長楊嘉儀提醒，家長不需帶子女活動資料集及推薦信。兩人均稱，家長應先到校網了解清楚學校資料。

透過環境刺激學習動機 教大支援

學校教學不設教材本，而是設七大課題概覽。陳惠玲說，學校透過不同環境刺激，與教師互動，引發學童學習動機，「透過學生發問，尋找有興趣範疇並親身體驗獲知識，希望建立學生的生活能力及態度」。她舉例，學生走到花園認識大自然，對地上的麥皮蟲甚感興趣，教師便和學生展開「麥皮蟲探究之旅」，包括讓學童回家蒐集資料、玩遊戲扮演蟲麥皮成長等。陳惠玲稱，學校重視學童早期學習，但強調非死抄硬背，不應過於學術化。

全日班學生會有混齡活動。陳惠玲說，本港孩子兄弟姊妹不多，混齡可讓不同年紀學生相處及互相幫助。學生不論升上任何小學都能適應。另外，學校有教大支援和合作，如有「朗讀計劃」，由教大幼兒教育系學生「一對一」照顧學校幼兒，有參觀教大圖書館等活動；由教大幼兒教育學系講師、助理教授組成的顧問團，會定時檢討學校課程發展，並提供建議等。