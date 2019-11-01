教育
智叻中文Smarties' 第414期
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周圍「中」：有福同享 有難同當

【明報專訊】在學校一起上學的是同學，可是同學不一定都能成為朋友。大家長時間的相處變得熟絡，慢慢互相了解，甚至會一起玩耍，才會成為朋友。不過，有些朋友不止是一起玩，更會共同經歷困難呢！

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