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智叻中文Smarties' 第414期
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周圍「中」：好朋友 手拖手

【明報專訊】好朋友會一起玩、互相分享、願意為對方付出……與好朋友共渡時光真是美好！著名作家余光中認為要好的朋友，就像一把傘，在自己面對困難的時候，會保護自己，你同意嗎？來看看不同的朋友抉擇故事！

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