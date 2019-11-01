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2019年11月1日星期五
語文同樂 第403期
研究：男生愛洋娃娃女生短髮難交友 4歲童有「非常規性別」偏見
逾半青年盼海外短期就業 青協籲政府資助
教大助失聰學生 課堂手語傳譯
港大明辦3場網上入學講座
師心事：不同面向 尋找自我
師心事：溫和冷酷都是我——陳志堅
博看世界：尹麗娟模製食物陶瓷 記錄鄉土故事 越後妻有大地藝術祭
破讀日常：疏離與關懷
閱讀篇章：〈花潮〉——李廣田
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何化兩難
卷四備戰：做一做
綜合精練：本土文化旅遊演講辭三．評論題之見解論證
作戰攻略：卷一應試思維(8)／突顯主角，必須襯托
周圍「中」：好朋友 手拖手
周圍「中」：有福同享 有難同當
答案
時事中文：新穎教學 愉快學習
答案
大人物小小事：學習熱情
講故事：兩塊錢可以做什麼？
創意聊天室：三國軍師諸葛亮
答案
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綜合精練：本土文化旅遊演講辭三．評論題之見解論證
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【明報專訊】題目：
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研究：男生愛洋娃娃女生短髮難交友 4歲童有「非常規性別」偏見
逾半青年盼海外短期就業 青協籲政府資助
教大助失聰學生 課堂手語傳譯
港大明辦3場網上入學講座
師心事：不同面向 尋找自我
師心事：溫和冷酷都是我——陳志堅
博看世界：尹麗娟模製食物陶瓷 記錄鄉土故事 越後妻有大地藝術祭
破讀日常：疏離與關懷
閱讀篇章：〈花潮〉——李廣田
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閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何化兩難
卷四備戰：做一做
綜合精練：本土文化旅遊演講辭三．評論題之見解論證
作戰攻略：卷一應試思維(8)／突顯主角，必須襯托
周圍「中」：好朋友 手拖手
周圍「中」：有福同享 有難同當
答案
時事中文：新穎教學 愉快學習
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大人物小小事：學習熱情
講故事：兩塊錢可以做什麼？
創意聊天室：三國軍師諸葛亮
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研究：男生愛洋娃娃女生短髮難交友 4歲童有「非常規性別」偏見
逾半青年盼海外短期就業 青協籲政府資助
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師心事：溫和冷酷都是我——陳志堅
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卷四備戰：做一做
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周圍「中」：好朋友 手拖手
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時事中文：新穎教學 愉快學習
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大人物小小事：學習熱情
講故事：兩塊錢可以做什麼？
創意聊天室：三國軍師諸葛亮
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