逾半青年盼海外短期就業 青協籲政府資助

七成人嘆海外就業機會少

青年創研庫今年9月6至12日，訪問520名18至34歲就職或待職本港青年。結果發現，51%受訪者有意到海外就業半年至兩年。逾八成受訪者認為有助開拓國際視野、提升語言能力、人際溝通技巧及增強解決問題能力。不過，多達70.8%受訪者認為不容易獲得海外就業機會。大多受訪者知道可透過工作假期的方式到海外短期工作，但對人事顧問機構及國際交流組織的途徑認識較少。

研究亦深入訪問20名曾經或正在海外就業的本港青年，他們普遍認為海外就業經驗有助提升個人眼界及歷練。不過，部分本港僱主對工作假期感覺負面，有曾到愛爾蘭工作假期的受訪者稱，有香港僱主認為工作假期是吃喝玩樂。

受訪者：僱主對工作假期感覺負面

青年創研庫「經濟及就業」組別成員趙倩婷表示，若青年出發前有清晰目標及計劃，在工作假期時獲得的良好經驗，「日後回港工作都用得上」。她建議，政府提高工作假期計劃效益，向公眾介紹獲良好就業經驗的個案，改變僱主對工作假期的印象；並為工作假期參加者提供就業諮詢服務，協助他們出發前作更周詳計劃。另一成員關文傑建議政府推出「年輕管理人才海外發展計劃」，為企業提供資助，用於派駐海外的額外成本、事前相關培訓等，支援企業派駐年輕管理人才往海外市場。