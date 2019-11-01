研究：男生愛洋娃娃女生短髮難交友 4歲童有「非常規性別」偏見

香港中文大學性別發展實驗室、香港大學和加拿大多倫多大學密西沙加分校，2017年7至10月邀請315名年齡介乎4至9歲居港的兒童參與研究。研究分兩部分，第一部分實驗探討兒童對朋輩的看法。研究人員以圖片，向參加者介紹愛運動的男生，以及穿裙子、愛玩洋娃娃的男生，發現參加者普遍不想跟後者做朋友，也不想跟他玩，顯示參加者對「不跟從性別常規」的人有偏見。

研究也發現相比4至5歲兒童，8至9歲兒童的偏見較為嚴重，當男生的行為「不跟從性別常規」，他們所受的偏見，比女生更明顯。中大性別研究課程及心理學系（禮任）助理教授兼性別發展實驗室主管黃泓表示，傳統社會普遍男生地位較高，若男生打破傳統，社會較難接受；相反，社會對女生較寬鬆，如女生性格堅強，反會被讚是女強人。

提正面特質助減偏見

研究的第二部分，研究人員邀請了8至9歲的兒童參加，透過告訴他們「不跟從性別常規」朋輩的正面特質，即成績優異和朋友眾多等，發現他們普遍改變想法，較願意交友，成功減低偏見。

學者：不隨性別常規易受歧視

黃泓表示，「不跟從性別常規」的兒童易遭受歧視，朋輩關係欠佳，影響他們日後心理健康。她補充，社會偏見限制兒童的選擇，如男生跳芭蕾舞不符主流規範，令兒童或會因而放棄興趣。黃泓稱，希望研究結果也可給教育工作者、家長，甚至出版社作參考，教育下一代持正面態度看待「非常規性別行為」。