教育
常識天下 第162期
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環球話題：攜豬肉未申報 越南婦被澳洲遣返

【明報專訊】一名45歲越南婦女因沒有申報攜帶共10公斤的豬肉、海鮮和禽肉等食物入境悉尼，遭到遣返。這是澳洲為防範非洲豬瘟傳入，根據嚴格的生物安全法而首度驅逐違法者。

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