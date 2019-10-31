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2019年10月31日星期四
常識天下 第162期
反修例下 兩成學校擬減國教活動 教聯會：當中逾半減內地交流
科大60場網上入學講座 設即時問答
10空置校留教育用途 教局：正分配5間
本地文創發展難
時事議題：香港文化政策爭議
時事議題：全球化撞擊香港文化
時事議題：答題指引
建政70：中國改革開放 迎全球化挑戰
摘星拆解：市區重建引發衝突？
題型拆解：建議題解說 4層次
意大利 穿衣之道
世界這樣大：意小學生要夠Cool
時事常識挑戰（國際）：最強颱風襲日本
答案
環球話題：攜豬肉未申報 越南婦被澳洲遣返
即食麵充飢 兒童營養失衡
濕地居民：蝴蝶與寄主植物
今期流行：萬聖節愛登士出沒
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【明報專訊】1. D
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反修例下 兩成學校擬減國教活動 教聯會：當中逾半減內地交流
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