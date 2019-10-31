反修例下 兩成學校擬減國教活動 教聯會：當中逾半減內地交流

教局：政治爭議沒理由影響國教

教育局表示，當前社會秩序嚴重受影響，理解有關調查結果並非反映教育常態。局方稱，一直以來學校在重要日子及特別場合均會升掛國旗及區旗，以顯示對國家的尊重和提高師生國民意識。從教育角度而言，無論香港內部有什麼政治爭議，也沒理由影響教育界培養學生國民意識的工作。局方稱會繼續堅定不移地推行有關工作，並與學校保持緊密聯繫，有需要時加以支援。

教聯會本月分別收回66名中學教師、78名小學教師及60名幼稚園教師的問卷。因應近日社會氣氛，21%受訪者稱學校有計劃減少國情教育活動，當中57%稱將減少內地交流考察團，43%稱會減少升旗禮，29%稱會減少締結姊妹學校及21%稱減少唱國歌。

今年國慶慶祝活動方面，56%受訪教師稱學校有升旗禮，50%稱學校有唱國歌活動及37%稱有懸掛國旗，均較去年下跌（見表）。13%受訪者認為學校今年舉辦國慶活動較去年略遜。教聯會認為，結果反映受近期社會氣氛影響，學校舉辦相關活動的意欲減少。教聯會副主席胡少偉形容今年是特別的一年，各校情况不同，估計部分學校憂慮相關活動引起學生情緒，或教師籌備活動過程未達共識。

教聯疑學校憂過關遇麻煩

國情教育方面，64%受訪者稱學校會組織學生到內地參觀訪問。雖然此為最多學校籌辦的國情教育活動，但亦比去年下跌。胡少偉估計，學校擔憂帶團回內地過關時會或會遇麻煩。

教聯會建議政府在國歌教育方面給予學校足夠支援，包括制訂中小學階段需要教授與國歌有關內容、提供更完備教材等；事前定出策略及撥出資源支持學校籌辦慶祝國慶活動，以及加強學生國情教育學習。