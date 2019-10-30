再有理大生畢業禮戴口罩 不獲「扑頭」握手 校方：不應表達政治訴求

理大重申，畢業禮莊嚴而隆重，期望未來舉辦的畢業禮，畢業生遵守大會禮儀，上台時不應戴口罩。如有任何行動影響典禮的莊嚴或運作，校方會請有關人士離場。

理大學生會署理會長胡國泓表示，校方早前曾通知學生會相關措施，又引述校方稱這項措施並不涉及政治考量。他稱，校長滕錦光周日（27日）拒與戴口罩上台的博士畢業生握手，誠然沒有尊重學生，「一手一腳打破互相尊重的關係」，將繼續鼓勵畢業生於典禮中戴口罩以示對校方的憤怒。另有理大學生發起今日（30日）穿著畢業服和蒙面於校內「百步梯」進行快閃活動。

理大昨舉行3場醫療及社會科學院的畢業典禮，主要是放射治療系、護理系和精神健康護理系等畢業生。未有透露學系的畢業生A同學（化名）稱，自己上台時戴黑色口罩，雖無跟學院院長和系主任進行「點頭」儀式和握手，但不感遺憾，她表示，希望藉行動表達政治訴求，同系有5至6名同學響應戴口罩上台。

有人台上舉橫額喊光復香港

眼科視光學畢業生郭同學稱，典禮後學系大合照環節與幾名同學一同戴上口罩。她說校方雖沒有明文禁止畢業生戴口罩上台，但「事實上兜個圈唔畀你戴」。有同學稱，有畢業生於台上舉起「沒有暴徒，只有暴政」橫額；亦有人在宣誓前高呼4至5次口號，包括「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等。

八大無正面回應戴口罩安排

本報昨向八大查詢有關畢業生於畢業典禮戴口罩相應指引，全部無正面回覆。科大稱，一向呼籲畢業生於當天須穿戴整齊得宜，以示對自己、他人和場合的尊重。教大回應，典禮是嚴肅而莊重的儀式，畢業生須留意大會指引。港大和嶺大亦稱典禮是莊嚴場合，期望學生尊重。