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2019年10月29日星期二
明路—生涯規劃 第67期
「考慮畢業生情緒」 不再移室內 科大畢業禮改回原安排
200學生人鏈抗議 學體會：盡力補賽
國家優秀青年科學基金 港大7人中大4人獲選
行業學堂：讀動畫媒體藝術 燃燒創作熱情
行業學堂：學圖像呈現概念 畢業創作變事業
職業潛力圖：運動鞋的聯想
生涯手記：被割席
Dr DSE：與同學合不來
規劃情報：6校31副學位課程 納SSSDP資助
明報升學資訊日 專家講解選科策略
「校長推薦2.0」 最快2021年推出
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職業潛力圖：運動鞋的聯想
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【明報專訊】一對新潮又具特別功能的運動鞋，是鍛煉身體的必要工具。除了售貨員，運動鞋還隱藏着不少就業可能。
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「考慮畢業生情緒」 不再移室內 科大畢業禮改回原安排
200學生人鏈抗議 學體會：盡力補賽
國家優秀青年科學基金 港大7人中大4人獲選
行業學堂：讀動畫媒體藝術 燃燒創作熱情
行業學堂：學圖像呈現概念 畢業創作變事業
職業潛力圖：運動鞋的聯想
生涯手記：被割席
Dr DSE：與同學合不來
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「考慮畢業生情緒」 不再移室內 科大畢業禮改回原安排
200學生人鏈抗議 學體會：盡力補賽
國家優秀青年科學基金 港大7人中大4人獲選
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行業學堂：學圖像呈現概念 畢業創作變事業
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Dr DSE：與同學合不來
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