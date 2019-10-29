國家優秀青年科學基金 港大7人中大4人獲選

研睡眠情緒記憶關係 港大學者獲選

其中一名獲選者港大心理學系助理教授胡曉晴以「睡眠和情緒記憶調控」為題，研究如何在睡眠中調控不良情緒記憶，了解睡眠中的記憶激活、抑制控制和信息整合等認知過程，以及相關的神經機制。研究結果將有助了解睡眠、情緒和記憶之間的關係，以開發新的精神疾病治療干預方案。

另一獲選者中大化學病理學系助理教授呂愛蘭，研究項目為「血管疾病和再生」。據項目簡介，近年內地糖尿病患率升至10.9%，研究團隊發現糖尿病患者在缺血性損傷後，表現出失調的免疫反應，阻止了血管的缺血後再生，今次研究項目會研究糖尿病血管疾病發生和血管再生的分子機制，盼為糖尿病患者外周動脈系統的發病機制和再生提供一些臨牀見解。

「優秀青年科學基金項目」供38歲以下男或40歲以下女年輕科學家申請，支持在基礎研究取得優秀成績的年輕學者，進一步開展創新研究。獲選學者分別獲人民幣130萬元（約150萬港元）資助，直接「過河」在香港做研究，資助期限3年。