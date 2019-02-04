200學生人鏈抗議 學體會：盡力補賽

學體會早前於網頁張貼公告，「基於不明朗因素和顧及參加者的安全」取消部分校際比賽；昨早9時再發聲明稱，正作出最大努力，積極向康文署及學校借用場地、聘任裁判，盡一切力量安排補賽。學體會又稱，期盼所有參與的同學能繼續在沒政治氛圍的比賽場全情投入、享受運動。

指平日沒危險 選手質疑取消理據

多間中學生關注組昨午於何文田站外發起人鏈行動，不滿學體會做法。讀九龍城區中學、參加羽毛球學界比賽的張同學表示，學體會聲稱「社會不穩」便取消賽事，抹殺同學努力，更是製造白色恐怖。他說平日沒有公眾活動，並不危險，反問若情况如此危急，為何學校沒有停課。

讀葵青區中學的何同學是手球隊員，她對學體會十分失望，與同學練習近8個月，比賽卻突然延遲。她說隊伍本想今年爭取分區第一，參加精英賽，如今看來機會渺茫。何同學又稱，學校曾向學體會反映可安排課後時間於校址補賽，惟學體會以「下午4至5時比賽十分危險」為由拒絕。

促確立補賽詳情勿拖延

排球隊員王同學於現場派發貼紙和繃帶供學生遮蓋校徽，她說學界比賽可培養友誼，更是較量的平台，對學生十分重要。她促請學體會快馬加鞭確立補賽詳情，不要一拖再拖。

人鏈高峰時長達300米，傍晚時近200名學生移師至迦密村街的學體會總部，他們高呼「我有權，打學界」、「光復學界，我要打波」等口號，至6時半散去。